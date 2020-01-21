Российский сторожевой корабль Ярослав Мудрый и японский эсминец Харусамэ освободили судно, захваченное пиратами, в рамках совместных учений в Аравийском море, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Российский сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и японский эсминец "Харусамэ" освободили судно, захваченное пиратами, в рамках совместных учений в Аравийском море, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Роль жертвы играл танкер "Ельня", а пиратов изображал его экипаж. Боевые корабли двух стран сначала подавили все огневые точки противника на "захваченном" судне, после чего японская и российская штурмовые группы обезвредили оставшихся преступников.Следующим этапом совместных учений станет стрельба из мелкокалиберной корабельной артиллерии и тяжелых пулеметов по целям, размещенным в море буксиром "Виктором Конецким". Также в планах посадка российского вертолета на палубу японского эсминца и наоборот.Учения сторожевика "Ярослав Мудрый" и эсминца "Харусамэ" стартовали 20 января. Экипажи боевых кораблей тренировались обмениваться сигналами, налаживать связь, маневрировать.