Тело 68-летней женщины обнаружили днем 20 января в квартире на Коломенской набережной, где она проживала вместе с безработным сыном.

В столице по подозрению в убийстве собственной матери задержали 38-летнего москвича, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах.Тело 68-летней женщины обнаружили днем 20 января в квартире на Коломенской набережной, где она проживала вместе с безработным сыном. Он и стал основным подозреваемым в убийстве.По данным следователей, ночью между родственниками произошла ссора, в ходе которой мужчина вспылил и схватился то ли за нож, то ли за топор. Криминалисты обнаружили у пенсионерки скальпированную рану головы и колото-резаные ранения рук. Первая и стала причиной смерти пострадавшей.Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемому в ближайшее время изберут меру пресечения.