Специалисты Министерства науки и высшего образования России поделились данными о том, на кого учатся в России иностранные студенты. Выяснилось, что большинство из них хотят стать юристами, ..

Специалисты Министерства науки и высшего образования России поделились данными о том, на кого учатся в России иностранные студенты. Выяснилось, что большинство из них хотят стать юристами, экономистами или экспертами по международным отношениям, сообщает .В топ-5 самых востребованных также попали такие направления, как "Менеджмент" и "Лингвистика". Кроме того, по одному человеку проходят обучение искусству народного пения, публичной политике, социальным наукам, конфликтологии, лазерной технике. Обучающиеся на специалитете предпочли стоматологию, лечебное и таможенное дело, пишет