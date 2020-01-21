В Охотском море в 130 километрах от Магадана загорелось рыболовецкое судно Enigma Astralis. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В Охотском море в 130 километрах от Магадана загорелось рыболовецкое судно Enigma Astralis. О происшествии СМИ сообщили представители Морского спасательного центра Камчатского края.Как уточняется, к месту ЧП прибыли спасатели. В настоящее время на борту судна находятся 47 человек, их пересаживают на другое судно. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.Представитель компании-судовладельца (ООО "Дальневосточная промысловая компания) сообщил, что сейчас идет тушение пожара. Спасатели держат оперативную связь с капитаном.ООО "ДПК" приобрела траулер Enigma Astralis в 2017 году. Компания занимается производством свежемороженой рыбопродукции – скумбрии и сельди, сообщает ТАСС.