На севере Москвы произошел пожар в неиспользуемом здании. Общая площадь возгорания составляет 800 квадратных метров.

На севере Москвы произошел пожар в неиспользуемом здании. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС столицы.Как уточняется, огонь вспыхнул вечером ночью во вторник, 21 января, по адресу Белозерская улица, дом 14. Общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров.В настоящее время на месте происшествия работают пожарные расчеты. Информации о пострадавших пока не поступало, сообщает ТАСС.