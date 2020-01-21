Мужчина предложил инспектору ГИБДД денежные средства в размере 5000 рублей в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности...

Инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по СЗАО задержали москвича, подозреваемого в попытке дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.Сотрудниками полиции в Неманском проезде был остановлен автомобиль под управлением 56-летнего москвича. При оформлении протокола об административном правонарушении, предусмотренного статьей 12.15 КоАП РФ «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона», мужчина предложил инспектору ГИБДД денежные средства в размере 5000 рублей в качестве вознаграждения за непривлечение его к ответственности.Гражданин был предупрежден о противоправности своих действий и предусмотренной за них уголовной ответственности, однако от своих намерений не отказался, после чего был задержан.Дознанием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО8 (499) 192-59-56