В Москве произошел пожар в одном из филиалов детской поликлиники номер 69. Из здания, расположенного на Азовской улице, в срочном порядке были эвакуированы около 100 человек, в том числе 30 детей.

В Москве произошел пожар в одном из филиалов детской поликлиники номер 69. Из здания, расположенного на Азовской улице, в срочном порядке были эвакуированы около 100 человек, в том числе 30 детей.Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, возгорание находится в помещении на втором этаже. На место ЧП направлено несколько пожарных расчетов.