Злоумышленник с помощью подачи поддельных документов вступил в наследство, после чего попытался данную квартиру реализовать...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО задержали 49-летнего ранее судимого москвича, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.В полицию поступила информация о мошенничестве с квартирой, расположенной на улице 1812 года, в результате которого права на выморочное имущество незаконно перешли к третьему лицу.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 49-летнего ранее судимого за аналогичные противоправные деяния москвича.Материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.Установлено, что злоумышленник с помощью подачи поддельных документов, подтверждающих родственные связи с умершей владелицей квартиры, вступил в наследство, после чего попытался данную квартиру реализовать.Следствием СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО8 (499) 233-91-93