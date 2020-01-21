Злоумышленник с помощью подачи поддельных документов вступил в наследство, после чего попытался данную квартиру реализовать...
Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО задержали 49-летнего ранее судимого москвича, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере.
В полицию поступила информация о мошенничестве с квартирой, расположенной на улице 1812 года, в результате которого права на выморочное имущество незаконно перешли к третьему лицу.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 49-летнего ранее судимого за аналогичные противоправные деяния москвича.
Материальный ущерб составил более 5 миллионов рублей.
Установлено, что злоумышленник с помощью подачи поддельных документов, подтверждающих родственные связи с умершей владелицей квартиры, вступил в наследство, после чего попытался данную квартиру реализовать.
Следствием СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЗАО
8 (499) 233-91-93