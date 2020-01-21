На заседании Совета безопасности ООН Россия предоставила доказательства того, что химатака в сирийской Думе в 2018 году была фальсифицирована. Заседание в формате формулы Арриа прошло по инициативе российской стороны.

На заседании Совета безопасности ООН Россия предоставила доказательства того, что химатака в сирийской Думе в 2018 году была фальсифицирована. Заседание в формате "формулы Арриа" прошло по инициативе российской стороны.Собравшиеся обсуждали доклад ОЗХО от 1 марта 2019 года по итогам расследования инцидента в Думе (Сирия, Восточная Гута), произошедшего 7 апреля 2018 года, передает РИА Новости.Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев сообщил на заседании, что представители его НПО опросили несколько сотен очевидцев в Сирии. Он предоставил показания жителей Думы, а также расшифровки с очевидцами из местной больницы, которые рассказали, что в лечебное учреждение не поступало пострадавших от химатак.Также на заседании была продемонстрирована запись видеообращения бывшего эксперта ОЗХО Иэна Хендерсона, работавшего в Думе. Он рассказал, что на место инцидента было направлено две группы экспертов, и те, кто работал на месте в первой группе, были отстранены от создания итогового доклада.Выводы, изложенные в итоговом докладе, противоречили фактам, выясненным первой группой экспертов, указал Хендерсон. Он также рассказал, что к моменту выпуска промежуточного доклада эксперты сомневались, что в Думе действительно имела место химическая атака.