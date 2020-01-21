Североатлантический альянс ставит на вооружение беспилотники, которые будут летать в воздушном пространстве стран НАТО и при этом заглядывать вглубь территории других стран, например, России, на 200 километров.

Североатлантический альянс ставит на вооружение беспилотники, которые будут летать в воздушном пространстве стран НАТО и при этом "заглядывать" вглубь территории других стран, например, России, на 200 километров. Об этом генсек военного блока Йенс Столтенберг рассказал норвежскому изданию, сообщает агентство ТАСС.Proud to see #NATO’s first ground surveillance drones arrived in Sicily