Московский суд постановил арестовать имущество заместителя начальника Генштаба вооруженных сил России Халила Арсланова. Речь идет о недвижимости на несколько миллионов рублей, которая станет обеспечительной мерой в деле о Мошенничестве в особо крупном размере. Именно по этой статье проходит высокопоставленный офицер.

Московский суд постановил арестовать имущество заместителя начальника Генштаба вооруженных сил России Халила Арсланова. Речь идет о недвижимости на несколько миллионов рублей, которая станет обеспечительной мерой в деле о "Мошенничестве в особо крупном размере". Именно по этой статье проходит высокопоставленный офицер.Впрочем, подозреваемый обжаловал решение суда и в силу оно пока не вступило, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники. Кроме того, уточняют журналисты, Арсланов все еще служит в армии и со своей должности не уволен, а просто ушел в отпуск.Напомним, следствие считает заместителя начальника Генштаба Халила Арсланова причастным к делу "Воентелекома", когда военные закупали оборудование по завышенным ценам. Общий ущерб Вооруженным силам оценивается в 460 миллионов долларов.