Галина Шумова была найдена мертвой в Москве. Тело невестки Хрущева обнаружил ее внук в квартире на Ломоносовском проспекте, передает телеграм-канал Mash. Причина смерти не ..

Галина Шумова была найдена мертвой в Москве. Тело невестки Хрущева обнаружил ее внук в квартире на Ломоносовском проспекте, передает телеграм-канал Mash. Причина смерти не называется.Напомним, Галина Шумова была женой Сергея Хрущева – сына первого секретаря ЦК КПСС. Женщина много лет жила в Соединенных Штатах, а потом вернулась в Россию.