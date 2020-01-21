Приходит как-то в парикмахерскую католический священник. Парикмахер подстриг его, причесал, священник хочет расплатиться, парикмахер говорит:
-Знаете я со служителей церкви денег не беру.
-Вы что католик?
-Не в том дело, с любых служителей церкви денег не беру.
-Хорошо...
Приходит на следующий день парикмахер на работу, у входа стоит 12 бутылок церковного вина.
Заходит к нему православный священник. Та же история: подстриг, причесал денег не взял.
На следующий день у входа стоит 12 бутылок водки.
Заходит к нему раввин. Парикмахер подстриг его, причесал, раввин хочет расплатиться (уже смешно) парикмахер говорит:
-Знаете я со служителей церкви денег не беру.
-Вы иудей?
-Не в том дело, с любых служителей церкви денег не беру.
-Хорошо...
Приходит н
еще анекдот!