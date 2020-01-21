Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Денвере. Колорадо Эвеланш принимал Детройт Ред Уингз и выиграл 6:3.

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался матчем в Денвере. "Колорадо Эвеланш" принимал "Детройт Ред Уингз" и выиграл 6:3.Защитник "Колорадо" Никита Задоров внес посильную лепту в победу "лавин". Российский хоккеист сделал две результативные передачи. Теперь на счету Никиты 9 очков в чемпионате – два голов и семь пасов.Два других российских легионера Валерий Ничушкин и Владислав Каменев результативных действий не совершили.