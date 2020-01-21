Закладку двух российских вертолетоносцев приурочат к 9 мая 2020 года. Это будут абсолютно новые корабли водоизмещением свыше 20 тысяч тонн, которые превзойдут по своим параметрам французские суда класса Мистраль.

Закладку двух российских вертолетоносцев приурочат к 9 мая 2020 года. Это будут абсолютно новые корабли водоизмещением свыше 20 тысяч тонн, которые превзойдут по своим параметрам французские суда класса "Мистраль", заявил в интервью агентству РИА Новости главком ВМФ России Николай Евменов.Кроме того, военачальник рассказал, что первым кораблем, который вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон", станет фрегат. Что касается испытаний нового оружия, то они идут по плану, добавил Евменов. На флоте уникальный комплекс появится в ближайшие годы.Ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что контракт на строительство двух вертолетоносцев будет подписан в 2020 году. Позднее судостроительный завод "Залив", расположенный в Керчи, сообщил, что готов приступить к сборке новых кораблей. На предприятии есть все необходимое для этого.По неподтвержденным данным, новый вертолетоносец будет длиной около 220 метров и водоизмещением свыше 20 тысяч тонн. На его борту разместят более 20 вертолетов и 900 морских пехотинцев.