Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 22 января проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в Китае новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 22 января проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в Китае новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали британские СМИ.По данным же китайских властей, за прошедшие выходные зарегистрировано 139 новых случаев заражения ранее неизвестным типом коронавируса. Всего на сегодняшний момент насчитывается 217 случаев заражения.Впервые вирус дал о себе знать в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, где произошла вспышка пневмонии, вызванная неизвестной бактерией, от которой умерли три человека. Подобные случаи заболевания также зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее.