Стали известны члены правительства Михаила Мишустина. По словам президента Владимира Путина, произошло очень большое обновление кабмина.

Стали известны члены правительства Михаила Мишустина. По словам президента Владимира Путина, произошло "очень большое обновление" кабмина.Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органовисполнительной влапсти. Глава государства упразднил министерство по деламСеверного Кавказа. Его функции переданы Минэкономразвития.У премьер-министра будет девять заместителей, включая одногопервого – им стал помощник главы государства, бывший глава МинэкономразвитияАндрей Белоусов.Новость дополняется.