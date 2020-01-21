Стали известны члены правительства Михаила Мишустина. По словам президента Владимира Путина, произошло очень большое обновление кабмина.
Стали известны члены правительства Михаила Мишустина. По словам президента Владимира Путина, произошло "очень большое обновление" кабмина.
Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов
исполнительной влапсти. Глава государства упразднил министерство по делам
Северного Кавказа. Его функции переданы Минэкономразвития.
У премьер-министра будет девять заместителей, включая одного
первого – им стал помощник главы государства, бывший глава Минэкономразвития
Андрей Белоусов.
Новость дополняется.