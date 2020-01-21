Стали известны члены правительства Михаила Мишустина. Некоторые из них уже работали в прошлом кабмине.

Стали известны члены правительства Михаила Мишустина. Некоторые из них уже работали в прошлом кабмине.Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органовисполнительной влапсти. Глава государства упразднил министерство по деламСеверного Кавказа. Его функции переданы Минэкономразвития.У премьер-министра будет девять заместителей, включая одногопервого – им стал помощник главы государства, бывший глава МинэкономразвитияАндрей Белоусов.Новость дополняется.