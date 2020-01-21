Стали известны члены правительства Михаила Мишустина. Некоторые из них уже работали в прошлом кабмине.
Стали известны члены правительства Михаила Мишустина. Некоторые из них уже работали в прошлом кабмине.
Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов
исполнительной влапсти. Глава государства упразднил министерство по делам
Северного Кавказа. Его функции переданы Минэкономразвития.
У премьер-министра будет девять заместителей, включая одного
первого – им стал помощник главы государства, бывший глава Минэкономразвития
Андрей Белоусов.
Новость дополняется.