Единственная дочь Анжелики Варум – 20-летняя Елизавета - с 2003 года жила в Майами с дедушкой Юрием, его женой и дядей Михаилом. Училась там в колледже. Создала свою рок-группу Without Gravity (Без притяжения), с которой выступала на концертах в школах. А сегодня пишет музыку, играет на гитаре. Но вот рада ли Анжелика такой повороту?

Единственная дочь Анжелики Варум – 20-летняя Елизавета - с 2003 года жила в Майами с дедушкой Юрием, его женой и дядей Михаилом. Училась там в колледже. Создала свою рок-группу Without Gravity ("Без притяжения"), с которой выступала на концертах в школах. А сегодня пишет музыку, играет на гитаре. Но вот рада ли Анжелика такой повороту?"И рада, и не рада, – вздыхает Варум. – Рада, потому что уже в лет она взяла вруки свой первый инструмент – бас-гитару, продемонстрировав при этом отличное чувстворитма. В 14 она уже собрала свою первую рок-группу, быстро освоила еще два инструмента(гитару и фортепиано) и начала писать музыку и тексты"."Такое положение вещейменя, как маму, не могло не радовать, – продолжает Анжелика, – потому что ее увлечение совпало времени с переходнымвозрастом. И вся подростковая неконтролируемая энергия была направлена на постижение ахов профессии музыканта".Но были и негативные моменты в этом увлечении Лизой музыкой. "Как маме, мне очень жаль мою девочку-тростиночку, которой всю жизнь надо будет доказывать миру свою состоятельность в таком непростом деле как музыка", – пояснила артистка. Она знает, что такое жесткой пир шоу-бизнеса, поэтому шокирована смелостью наследницы."Лиза отлично знакома со всеми музыкальными стилями инаправлениями и может оценить масштаб личности любого музыканта, какой стиль быон не исповедовал. Сама является мультимузыкантом и способна одновременноработать над несколькими стилево никак не совместимыми проектами. Проблема"отцов и детей" состоит лишь в том, что наша дочь знает в разы больше, чем мы.У нас не было такого количества информации, коим сегодня владеют наши дети", – цитирует журнал "Авторадио".