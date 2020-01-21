Нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин признан первой звездой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Организаторы отметили результативную игру российского хоккеиста.

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой недели регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Организаторы отметили результативную игру российского хоккеиста.В трех матчах, которые "Вашингтон" провел на прошлой неделе, Александр забросил восемь шайб. Два раза ему удавалось сделать хет-трик. Овечкин по три раза огорчал вратарей "Нью-Джерси Дэвилз" и "Нью-Йорк Рейнджерс". Овечкин поднялся с 11 места на 9 в списке самых результативных игроков в истории лиги. На счету Овечкина 692 гола.Второй звездой признан вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Элвис Мерзликин. Третьим лауреатом оказался нападающий "Чикаго Блэк Хоукс" Джонатан Тэйвз.