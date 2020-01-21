Алексей Панин вляпался в очередной громкий скандал. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что актера стоило бы проучить за его высказывания.

Алексей Панин вляпалсяв очередной громкий скандал. Член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян заявил, что актерастоило бы проучить за его высказывания.По словам собеседника "Дни.ру",народ уже начал подзабывать Алексея Панина и его скандальные выходки. Но нетут-то было – артист снова отличился эпатажными заявлениями."И вот новый"перфоманс" Панина. Теперь он в стиле Ахеджаковой решил покаяться.Алексей почему-то решил, что Россия виновата в "войне" с Украиной,несмотря на то, что никакой войны между нашими странами нет и не было", -отметил эксперт. Отреагировал он и на выходку Алексея Панина с "признанием"Крыма украинским.Манукян посоветовал актеруоткрыть Конституцию России, в которой четко написано, что Крым – это территориянашей страны. "Он, видимо, забыл, что является гражданином России и долженсоблюдать законы нашей страны. Лично мне неприятно осознавать, что этот человекявляется лауреатом Государственной премии России. А еще более неприятно, чтонет никаких механизмов на данный момент, которые бы позволили, не прибегая кнормам УК РФ лишить его этого звания", – заключил эксперт.Материал дополняется