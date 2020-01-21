В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.

В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", инцидент произошел на станции "Волоколамская". 33-летний пассажир отказался от прохождения досмотра ручной клади, прошел за пределы турникетов и был задержан. Свой отказ мужчина мотивировал тем, что беспокоился за продукты питания, которые могли быть подвержены воздействию рентгена.Суд района Митино признал действия пассажира нарушением требований Федерального закона "О транспортной безопасности". В соответствии с этим мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и арестовали на двое суток.В пресс-службе столичной подземки рассказали, что согласно исследованию, опубликованному Всемирной организацией здравоохранения в 1999 году, воздействие рентгеновских лучей на продукты питания является безопасным. В ведомстве призвали пассажиров с уважением и пониманием относиться к просьбе пройти дополнительный осмотр. В том случае, если человек отказывается выполнить требуемые действия, он не может воспользоваться услугами метро.