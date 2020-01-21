Родственникам погибших в пермском отеле Карамель выплатят компенсации. Такое решение приняли в Пермской сетевой компании (ПСК). Родные погибших получат по 2 миллиона рублей, пострадавшие – по 500 тысяч.

Родственникам погибших в пермском отеле "Карамель" выплатят компенсации. Такое решение приняли в "Пермской сетевой компании" (ПСК)."ПСК, не дожидаясь выплат со стороны страховой компании, произведет выплаты родственникам погибших в общей сумме 2 миллиона рублей на каждого погибшего", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.Компенсации в размере полумиллиона рублей будут выплачены семьям пострадавших.Тем временем городские власти также пообещали оказать материальную помощь семьям жертв трагедии и пострадавшим. В мэрии Перми сообщили, что родные погибших получат по 200 тысяч рублей, пострадавшие – 100 тысяч. Также муниципальные власти пообещали помочь родственникам погибших с организацией похорон.По итогам заседания, которое прошло в мэрии после инцидента в "Крамели", было решено составить список учреждений, в первую очередь детских, которые находятся в подвалах и полуподвалах. Их планируется проверить на предмет соблюдения мер безопасности."Для города это очень тяжелая человеческая потеря. Гостиницы, хостелы и отели должны быть безопасны для гостей. Основной вопрос в данном случае – каким образом место круглосуточного пребывания людей оказалось в подвале, – заявил на заседании мэр Перми Дмитрий Самойлов. – В этом разберутся правоохранительные органы, но то, что в подобных условиях гости нашего города не должны жить – это факт".ЧП в мини-отеле "Карамель" произошло в ночь на 20 января. Рядом с домом, в подвале которого находится гостиница, прорвало трубу отопления. Горячая вода хлынула в подвальное помещение. В результате погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок. Еще шесть человек пострадали, трое из них попали в больницу.В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (часть 3 статья 238 УК РФ). Его расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.