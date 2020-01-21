Любые инициативы президента России реализуются в исключительно приоритетном порядке. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, с чем связана оперативность, с которой обсуждаются поправки к Конституции.

Любые инициативы президента России реализуются в исключительно приоритетном порядке. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, с чем связана оперативность, с которой обсуждаются поправки к Конституции."Это реальность, в которой мы существуем, и это абсолютно понятная и ясная реальность", — подчеркнул Песков.Также он сообщил, что четких дат для завершения всех процедур утверждения конституционных поправок нет, но "в долгий ящик ничего откладываться не будет", передает ТАСС.Накануне президент России Владимир Путин внес в Думу проект закона о поправках к Конституции. О необходимости таких изменений глава государства заявил во время Послания Федеральному Собранию. Тогда же была создана рабочая группа по разработке предложений.