20 января на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге было найдено тело девушки. Согласно предварительным данным, местную жительницу убило разрядом тока от оголенного ..

20 января на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге было найдено тело девушки. Согласно предварительным данным, местную жительницу убило разрядом тока от оголенного провода.Представители компании, которой принадлежит линия электропередач, рассказали, что провод мог оказаться на земле из-за сильного ветра. Девушка могла не заметить его во время прогулки и случайно наступить, сообщает