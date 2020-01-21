Госсовет становится органом власти. Это будет система координации усилий правительства, губернаторов и высших должностных лиц страны для выполнения экономических задач. Это система принятия решений, которая затрагивает все ветви власти. Об этом заявил в эфире программы 60 минут заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой.

"Госсовет становится органом власти. Это будет система координации усилий правительства, губернаторов и высших должностных лиц страны для выполнения экономических задач. Это система принятия решений, которая затрагивает все ветви власти". Об этом заявил в эфире программы "60 минут" заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой.Накануне газета "Коммерсант" опубликовала статью с мнениями экспертов о новых поправках в Конституцию. Еще при первых слухах о возможной конституционной реформе собеседники "Ъ", близкие к администрации президента, рассуждали, что, возможно, ее цель — поиск новой позиции для Владимира Путина после того, как его президентские полномочия истекут.По мнению политолога Бориса Макаренко, вряд ли Госсовет станет важным органом власти: "Никаких оснований для этого нет ни в Послании президента, ни в его выступлении на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок. Это скорее достройка конструкции властных институтов еще одним, у которого появится какая-то роль".Петр Толстой сказал, что всегда интересно послушать мнения политологов, но это лишь их мнение: "Это некая гипотеза, которая может обсуждаться. Но реальность содержится в поправках, которые президент внес в Госдуму"."У нас есть исполнительная власть, есть парламент. Госсовет будет вносить в систему принятия решений региональную компоненту. Так это объяснил глава государства", — подчеркнул зампредседателя Госдумы.Он рассказал, что 21 января состоялось внеочередное заседание Совета Госдумы по поправкам в Конституцию. 23 января поправки рассмотрит Госдума. "Инициативы президента рассматриваются в приоритетном порядке, так что тянуть не будем", — подчеркнул Петр Толстой.