Без уважительной причины не явился на допрос в Государственное бюро расследований экс-президент Украины Петр Порошенко. Следователь Олег Корецкий отметил, что раз Порошенко не указал причины своей неявки, то он будет доставлен на допрос принудительно.

Без уважительной причины не явился на допрос в Государственное бюро расследований экс-президент Украины Петр Порошенко. Следователь Олег Корецкий отметил, что раз Порошенко не указал причины своей неявки, то он будет доставлен на допрос принудительно.Материалы для исполнения принудительного привода Порошенко уже готовятся, сообщает ТАСС. Бывший глава украинского государства уже 27 раз не являлся на допросы после вручения повесток. Правда, сейчас он отметил, что повестки на 20 января ему не вручали.Порошенко – фигурант сразу 16 уголовных дел. Его обвиняют в госизмене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также расследуется дело по незаконному назначению украинского кабмина в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. Все эти дела находятся на разных этапах расследования.Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что Петр Порошенко получил повестку на 24 января 2020 года. Защитник Порошенко подчеркнул, что его клиент лично пришел в Госбюро расследований 20 января, чтобы получить повестки о вызове на допрос.