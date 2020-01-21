Пилота Таира Зарбалиева, оставившего штурвал во время полёта из Баку в Москву, отстранили от работы на месяц.

Пилота Таира Зарбалиева, оставившего штурвал во время полёта из Баку в Москву, отстранили от работы на месяц.Как передает News.ru, об этом общественность проинформировал помощник президента азербайджанской авиакомпании Azərbaycan Hava Yolları Паша Кесамански.Он сообщил, что в ходе проверки жалобы на летчика, который в полете 7 января 2020 года регулярно оставлял штурвал, чтобы выйти в салон и поболтать со своим знакомым, выявлено нарушение правил авиакомпании.Кесамски не исключил того, что кроме отстранения, разговорчивого Зарбалиева может ждать понижение до ранга второго пилота, отметив, что официальное заключение комиссии по расследованию инцидента будет опубликовано в начале февраля.Скандал начался после того, как один из пассажиров рейса опубликовал в соцсетях видео, на котором показано, что командир воздушного судна во время полета периодически выходил в салон, чтобы пообщаться со знакомым своей жены – как позднее пояснил он сам.Людей, находившихся на борту, такое поведение изрядно напугало, тем более, что самолет регулярно попадал в зону турбулентности.