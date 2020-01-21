В системе клуба Зенит из Санкт-Петербурга официально создается женская футбольная команда. Ранее сообщалось, что к ее продвижению будут привлечены тренер мужской команды Сергей Семак и форвард Артем Дзюба. Наставником питерских девушек будет Ольга Порядина.

В системе клуба "Зенит" из Санкт-Петербурга официально создается женская футбольная команда. Ранее сообщалось, что к ее продвижению будут привлечены тренер мужской команды Сергей Семак и форвард Артем Дзюба. Наставником питерских девушек будет Ольга Порядина.Команда "Зенит" заявлена для участия в национальном чемпионате среди женщин и розыгрыше Кубка России в сезоне 2020 года, сообщает официальный сайт чемпионов страны. Порядина считается одной из самых титулованных футболисток России, которая четыре раза становилась чемпионкой страны, шесть раз выигрывала Кубок России и четырежды – Кубок Италии.