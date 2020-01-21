В Выборгском районе Ленинградской области задержали мужчину, который угнал автомобиль и спровоцировал аварию. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Как передает , 16 января ..

В Выборгском районе Ленинградской области задержали мужчину, который угнал автомобиль и спровоцировал аварию. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.Как передает , 16 января безработный похитил машину ГАЗ 2705, припаркованную на одной из улиц в Выборге. На следующий день злоумышленник устроил ДТП на угнанном автомобиле в поселке Лесогорский.