Одной из предварительных причин смертоносного пожара в деревянном доме в Асиновском районе Томской области эксперты назвали короткое замыкание. В результате происшествия погибли 11 ..

Одной из предварительных причин смертоносного пожара в деревянном доме в Асиновском районе Томской области эксперты назвали короткое замыкание. В результате происшествия погибли 11 человек, сообщаетСреди них были 10 граждан Узбекистана и одна россиянка. Двое человек пострадали, судьба еще одного остается неизвестной. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. Специалисты предполагают, что возгорание могло начаться из-за работавшего обогревателя, передает .