Температура в Москве 21 января побила рекорд тепла 63-летней давности, прогревшись до +3,4°.

Температура в Москве 21 января побила рекорд тепла 63-летней давности, прогревшись до +3,4°.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал ведущий специалист Центра погоды Фобос Александр Синенков.Он сослался на данные метеостанции на ВДНХ, которая зафиксировала в 15.00 мск погодный рекорд. По словам Синенкова, сегодняшний показатель чуть выше предыдущего, который был установлен 21 января 1957 года и составил +3,3°.Абсолютный же рекорд тепла для 21 января состоялся в 1898 году, когда синоптики зафиксировали +3,8°.