США еще не закончили вводить санкции против Венесуэлы и в любой момент могут ввести новые ограничения против тех, кто поддерживает власти этой страны. С таким заявлением в ходе поездки в Колумбию выступил американский госсекретарь Майк Помпео.

США еще не закончили вводить санкции против Венесуэлы и в любой момент могут ввести новые ограничения против тех, кто поддерживает власти этой страны. С таким заявлением в ходе поездки в Колумбию выступил американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, в группу риска попадает и российская компания "Роснефть".Помпео подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать своего ставленника Гуайдо. Его Штаты хотели сделать президентом Венесуэлы год назад, когда пытались устроить госпереворот в стране и свергнуть президента Николаса Мадуро, напоминает телеканал "Россия 24".