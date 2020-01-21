Трое погибших, двое пострадавших: на трассе произошло столкновением медицинского автомобиля УАЗ и грузовика. От полученных травм скончался водитель скорой и двое медиков. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины его участников.

Три человека погибли в результате аварии, произошедшей утром во вторник, 21 января, на трассе Йошкар-Ола – Уржум в Марий Эл.Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, медицинский УАЗ столкнулся с грузовым автомобилем. От полученных травм скончался водитель скорой помощи, фельдшер и медицинская сестра.Еще два человека – пассажир УАЗа и водитель грузовика, получили травмы.Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины его участников.