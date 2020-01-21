Ариадне – единственной дочери королевы Инстаграма Анастасии Волочковой – идет 15-й год. Но отношения со знаменитой мамой – у нее непростые. Балерина сообщила Дни.ру эксклюзивные подробности.

Ариадне – единственной дочери королевы Инстаграма Анастасии Волочковой – идет 15-й год. Но отношения со знаменитой мамой – у нее непростые. Балерина сообщила "Дни.ру" эксклюзивные подробности.Кажется, что Анастасия Волочкова просто создана для любви – роскошная фигура, красивая грудь, поражающие воображение шпагаты... "А сама-то величава, // выступает, будто пава", – словно бы о ней писал Пушкин! И мужчины такую женщину не пропускают – обилие огромных букетов цветов от не менее массивных жителей южных республик – лучшее тому подтверждение. Сердце же и тело Насти сейчас отдано другому. Как говорил все тот же классик, "но я другому отдана; // Я буду век ему верна"...А вот как дочь-подросток Волочковой относится к нынешнему ухажеру мамы? "Ариша не принимает никого из тех, кто оказывается со мной рядом, – призналась балерина. – Она меня просто ревнует к мужчинам. Ведь все дети – эгоисты по своей природе. И хотят, чтобы мама была только их.""Но у меня с дочерью был серьезный разговор, я ей объяснила, что не могу быть одна, и, кажется, смогла убедить, – продолжает Настя. – Ариша знает про мои трудности с ее отцом (бизнесмен Игорь Вдовин, с которым Волочкова не был официально расписана – Прим. ред.), про то что он отнял у меня деньги, про то что в этом году планирую с ним судиться".призналась, что в этом году снова планирует выйти замуж. "Хочу, чтобы была красивая дата. Ждите семь свадебных платьев и торжество в самом красивом дворце!" – улыбнулась балерина.