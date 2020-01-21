Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.

Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора РФ.Соответствующее решение принято на совместном заседании комитетов по итогам предварительного обсуждения. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".Вопрос об освобождении Чайки от должности будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации 22 января. По словам Клишаса, Чайка будет принимать участие в заседании."Я думаю, что слова благодарности ему за нашу совместную, очень плодотворную работу все желающие смогут сказать", — сказал сенатор.Он отметил, что верхняя палата парламента все эти годы сотрудничала с Генпрокуратурой на очень высоком уровне.Накануне президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Совфеда кандидатуру Игоря Краснова на должность генерального прокурора. Краснову 44 года. Ранее занимал пост заместителя председателя Следственного комитета РФ, принимал участие в расследовании ряда резонансных дел.