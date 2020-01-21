Что двигало 51-летним приезжим, никто из пассажиров общественного транспорта так и не понял. Сам он после задержания тоже не смог объяснить мотива, поскольку был сильно пьян.

Пьяный мигрант напал на рейсовый автобус в Новой Москве и едва не добрался до водителя, но тот заблокировал двери и укрылся в салоне, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД. Хулигана сняли на видео.Что двигало 51-летним приезжим, никто из пассажиров общественного транспорта так и не понял. Сам он после задержания тоже не смог объяснить мотива, поскольку был сильно пьян.На кадрах видно, как мужчина пытается локтем разбить лобовое стекло автобуса, но безуспешно. Тогда он переключается на дворник — тот сопротивления не оказал и быстро очутился в руках у дебошира. Стараниями супруги мужчина отвлекся от мести и скрылся в темноте.Материальный ущерб оценили в 35 тысяч рублей. Вандала отпустили под подписку о невыезде.