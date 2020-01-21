Звезда сериала Гранд заинтриговала поклонников. Артистка
оказалась в одной кровати с двумя кавалерами.
Звезда сериала "Гранд" заинтриговала поклонников. Артистка
оказалась в одной кровати с двумя кавалерами.
Не так давно стартовал показ третьего сезона многосерийной комедии "Гранд". В новых сериях у взбалмошного предпринимателя Льва Федотова,
роль которого исполняет Александр Лыков, много проблем: бизнесмен открывает
новый отель за городом и у него обнаруживается дочь, которую будет играть
Елизавета Кононова.
Пока поклонники сериала "Гранд" ждут выхода новых эпизодов, коллега
Александра Лыкова по цеху, Мила Сивацкая, опубликовала интригующее фото со съемок
в личном "Инстаграм". В кадре артистка, играющая роль Ксении Завгородней, спит в центре большой кровати. По обеим сторонам от барышни дремлют мужчины, один из
которых Лыков. По какой причине троица оказалась в одной постели пока неизвестно.
Представляете такое "доброе утро"? – подписала кадр Мила Сивацкая.
Отметим,
что публикация актрисы удивила подписчиков. Фанаты
не ожидали увидеть героев в таком положении.
"Ради повышения", "Картина повышение по работе 😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что происходит 😂", "Меня шатает и бомбит", "Так, мне не кажется же что Мила
уснула? Она же когда сидя засыпает у нее так же рот приоткрыт😄😄", "Вот это поворот............ 😯😂❤️", "По-моему я такого в сериале
не видела. Это продолжение? Или я что-то упустила...", "Гранд удивляет все
больше и больше !!!!!😂😂😂😂😂😂😂", "Ну очевидно, что когда-нибудь
это должно было случиться", "Казалось бы а ан нет интересно смешно свежо. И как
вам удается держать нас в напряжении . Сериал смешной интересный", – отмечали
поклонники .