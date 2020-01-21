Звезда сериала Гранд заинтриговала поклонников. Артистка оказалась в одной кровати с двумя кавалерами.

Звезда сериала "Гранд" заинтриговала поклонников. Артисткаоказалась в одной кровати с двумя кавалерами.Не так давно стартовал показ третьего сезона многосерийной комедии "Гранд". В новых сериях у взбалмошного предпринимателя Льва Федотова,роль которого исполняет Александр Лыков, много проблем: бизнесмен открываетновый отель за городом и у него обнаруживается дочь, которую будет игратьЕлизавета Кононова.Пока поклонники сериала "Гранд" ждут выхода новых эпизодов, коллегаАлександра Лыкова по цеху, Мила Сивацкая, опубликовала интригующее фото со съемокв личном "Инстаграм". В кадре артистка, играющая роль Ксении Завгородней, спит в центре большой кровати. По обеим сторонам от барышни дремлют мужчины, один изкоторых Лыков. По какой причине троица оказалась в одной постели пока неизвестно.Представляете такое "доброе утро"? – подписала кадр Мила Сивацкая.Отметим,что публикация актрисы удивила подписчиков. Фанатыне ожидали увидеть героев в таком положении."Ради повышения", "Картина повышение по работе 😀 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что происходит 😂", "Меня шатает и бомбит", "Так, мне не кажется же что Милауснула? Она же когда сидя засыпает у нее так же рот приоткрыт😄😄", "Вот это поворот............ 😯😂❤️", "По-моему я такого в сериалене видела. Это продолжение? Или я что-то упустила...", "Гранд удивляет всебольше и больше !!!!!😂😂😂😂😂😂😂", "Ну очевидно, что когда-нибудьэто должно было случиться", "Казалось бы а ан нет интересно смешно свежо. И каквам удается держать нас в напряжении . Сериал смешной интересный", – отмечалипоклонники .