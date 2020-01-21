Солистка и хореограф пензенского театра эстрады Провинция Марина Рузавина 15 января отметила свой 26-й день рождения, а в ночь на 16 января ее не стало. Причиной смерти молодой женщины стал оторвавшийся тромб.
Солистка и хореограф пензенского театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина 15 января отметила свой 26-й день рождения, а в ночь на 16 января ее не стало.
Причиной смерти молодой женщины стал оторвавшийся тромб, сообщает "Пензенская правда".
Художественный руководитель Пензенского драмтеатра Сергей Казаков в своем "Инстаграме" написал, что все друзья и коллеги в шоке от скоропостижной кончины красивой и талантливой, бесконечно доброй и позитивной женщины.
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Публикация от Сергей КАЗАКОВ (@kazakovser) 17 Янв 2020 в 12:06 PST
Прощание с солисткой театра "Провинция" состоялось в Пензе 18 января.