Сотрудники Института биоорганической химии в подмосковном Пущино совместно с экспертами Тихоокеанского института обнаружили неизвестные прежде свойства актиний или морских анемон – ..

Сотрудники Института биоорганической химии в подмосковном Пущино совместно с экспертами Тихоокеанского института обнаружили неизвестные прежде свойства актиний или морских анемон – небольших беспозвоночных существ, встречающихся в океанах. Выделяемое ими вещество оказалось самым мощным в мире природным обезболивающим, сообщаетСпециалисты провели исследования на грызунах, которые доказали эффективность препарата. Ученые отмечают, что лекарство станет лучшим как по силе, так и по продолжительности действия."Наши исследования показали, что найденные вещества превосходят известные анальгетики как по продолжительности действия, так и по снятию интенсивности боли. Хочется подчеркнуть, что это уникальный опыт для России", – сообщил старший научный сотрудник лаборатории биологических испытаний Игорь Дьяченко.