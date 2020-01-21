Произведения искусства, которые требуют вернуть власти Польши, - достояние России, они останутся в нашей стране. Такое заявление сделали в Министерстве культуры Российской Федерации. О чем спор?

Произведения искусства, которые требуют вернуть власти Польши, — достояние России, они останутся в нашей стране. Такое заявление сделали в Министерстве культуры Российской Федерации. О чем спор?Доказательств утраты произведений искусства по-прежнему нет, да и список картин довольно расплывчат. Польский МИД пока только намекнул России, что полотна, вывезенные с оккупированных фашистской Германией территорий на территорию СССР, пришло время вернуть. Время настало как раз тогда, когда в Европе стали активно переписывать итоги Второй мировой войны."Это не просто передел предметов искусства в масштабах мира, это передел послевоенного устройства мира", — отмечает руководитель департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов.Для Интернета провокация подойдет, но, если посмотреть официально, ничего не принадлежало Польше. Это основание ничего Польше не передавать.В списках значатся – немец Ганс Гольбейн, живописец из Нидерландов Питер Брейгель, немецкий художник Антуан Пэн, еще немец Лукас Кранах — старший и поляк, правда, немецкого происхождения Даниэль Шульц. "Девочка с голубем" Антуана Пэна много лет числится в частной коллекции, а "Мадонну Глоговскую" советские солдаты буквально спасли от уничтожения фашистами."Мадонна уникальна тем, что изображена без нимба. И у младенца нимба тоже нет. Она находилась в Глоговской церкви. В войну была спасена от немцев и вывезена в Советский Союз", — рассказывает искусствовед Сергей Заграевский.При этом деталей и обстоятельств пропажи большинства картин (взять тот же "Лесной пейзаж" Брейгеля-старшего) с территории Польши не так много. По крайней мере, для претензий на уровне министерства иностранных дел точно недостаточно."Лесной пейзаж" Брейгеля — хорошая вещь. Нужно выяснять, как она исчезла, как попала на территорию России. Такие спешные заявления точно должны решаться на уровне межгосударственных музейных комиссий", — комментирует ситуацию искусствовед Сергей Подстаницкий.Даже если не брать во внимание судьбу всех картин, главный аргумент России (если в данном случае вообще нужны аргументы): все полотна — это так называемые перемещенные культурные ценности, то есть вывезенные красноармейцами в компенсацию за ущерб, нанесенный немецкими войсками. Вывезенные уже после победы над фашизмом. Правда, победу эту сами поляки все активнее пытаются переписать или, что хуже, забыть.