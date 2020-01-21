В швейцарской Лозанне готовятся к процессу РУСАДА против WADA. К спору в качестве третьей стороны уже присоединились Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, международные и российские федерации и отдельные группы спортсменов.

В швейцарской Лозанне готовятся к процессу РУСАДА против WADA. К спору в качестве третьей стороны уже присоединились Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, международные и российские федерации и отдельные группы спортсменов. Все они выступают против санкций WADA и отстранения российских атлетов от участия в крупных международных соревнованиях.Россия в спортивном арбитраже не одинока. К делу Российского антидопингового агентства, которое отказалось соглашаться с беспрецедентными санкциями WADA в отношении российского спорта, присоединились третьи стороны. Их немало. Особо заинтересованы в процессе наш и международный Олимпийский и Паралимпийский комитеты.Не могли остаться в стороне и международные спортивные организации. Возможные санкции бьют не только по России, а всему международному спорту. По решению WADA в ближайшие 4 года нельзя проводить соревнования у нас в стране. А уже запланированы и чемпионаты мира по водным видам спорта, спортивной борьбе, волейболу, пляжному футболу и, конечно, хоккею. Именно поэтому международная федерация хоккея присоединилась к иску. Сразу после того как РУСАДа не согласилась с вердиктом WADA, многие российские федерации начали работать над сбором документов и формированием позиции.Россию обвиняют в манипуляциях с базой данных московской лаборатории с целью скрыть нарушения антидопинговых правил с 2012 по 2015 год. К иску в спортивном арбитраже присоединились и спортсмены: Большунов и Устюгов, а также Софья Великая, Инна Дериглазова, Артур Далалоян и Никита Нагорный — целое поколение как совсем молодых, так и опытных атлетов, выигрывающих честно.