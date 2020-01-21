В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии – первый из турниров серии Большого шлема. Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг соревнований, обыграв испанца Марио Вилелью Мартинеса.

В Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии – первый из турниров серии Большого шлема. Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг соревнований, обыграв испанца Марио Вилелью Мартинеса.Карен был посеян на турнире под 17 номером, а его соперники – под 196. Первая партия завершилась победой испанца 6:4. Во второй сильнее был Карен. Упорным выдался третий сет, победитель которого определился на тай-брейке. Верх взял Хачанов 7:6 (7:4). В четвертом сете сказался более высокий класс россиянина 6:3. Матч продолжался 2 часа 53 минуты.Карен Хачанов вышел во второй круг. Его соперники определится в матче между японцем Ясутакой Утиямой и шведом Микаэлем Имером. Лучший результат Хачанова на Australian Open – выход в тртий раунд во время прошлогоднего розыгрыша.