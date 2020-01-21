Одна из российских теннисисток, попавшая в основную сетку Открытого чемпионата Австралии из квалификационных состязаний не смогла пробиться во второй круг первого в сезоне турнира Большого шлема. Людмила Самсонова покидает Australian Open.

Одна из российских теннисисток, попавшая в основную сетку Открытого чемпионата Австралии из квалификационных состязаний не смогла пробиться во второй круг первого в сезоне турнира "Большого шлема". Людмила Самсонова покидает Australian Open.Безусловно, стоит признать, что Самсоновой, на прошлой неделе проведшей в Мельбурне три упорных матча в квалификации, досталась не самая простая соперница – экс-чемпионка "Большого шлема" в Париже латвийка Алена Остапенко. И все же счет матча россиянки несколько разочаровал – 1:6, 4:6 в пользу теннисистки из Латвии.