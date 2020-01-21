Санитарный контроль в аэропорту Хабаровска ужесточен из-за коронавируса. Об этом передает ГТРК Дальневосточная. Особо пристальное внимание - к пассажирам, прибывающим из азиатских стран.

Санитарный контроль в аэропорту Хабаровска ужесточен из-за коронавируса. Об этом передает ГТРК "Дальневосточная". Особо пристальное внимание — к пассажирам, прибывающим из азиатских стран.Как официально заявили власти Китая, новый вирус вызывает тяжелую форму пневмонии, а главное — передается от человека к человеку. Раньше специалисты утверждали, что заразиться люди могут только от животных. Известно о четырех жертвах. По последним данным, среди жителей Китая, Японии, Гонконга, Южной Корее и Таиланда в общей сложности зарегистрировано более двухсот случаев заражения. Четырнадцать медиков заразились от своих пациентов. Никакого лечения появившегося коронавируса пока не найдено.По заверениям Роспотребнадзора, ситуация находится под контролем. На всех пунктах пропуска через госграницу в Приморском крае усилены меры безопасности.