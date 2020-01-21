Участники скандального проекта Дом-2 Саша Черно и Иосиф Оганесян ждут ребенка. Для обоих супругов этот малыш будет первым.

Участники скандального проекта "Дом-2" Саша Черно и Иосиф Оганесян ждут ребенка. Для обоих супругов этот малыш будет первым.Так, накануне стал известен пол будущего наследника. Об этом рассказала Саша в своем инстаграм-аккаунте.Девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена с обожаемым супругом. В руках они держат большой торт голубого цвета."У нас хорошие новости! Сыночек. Это очень большое счастье. Иосиф, я тебя безгранично люблю!", – поделилась радостью Черно.Напомним, Саша и Иосиф поженились в декабре 2018 года. Отношения у возлюбленных складывались очень тяжело даже после свадьбы. Но с беременностью девушки в их дом, наконец, пришло спокойствие. Черно неоднократно заявляла, что их любовь спас будущий ребенок.