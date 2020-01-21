Сбербанк России в январе 2020 года отразил мощнейшую за всю историю финансового учреждения кибератаку.

Сбербанк России в январе 2020 года отразил мощнейшую за всю историю финансового учреждения кибератаку.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.Он отметил, что государственный банк успешно отразил сильнейшую DDoS-атаку и подчеркнул, что подобное нападение смогла бы отразить не каждая компания в России и даже в мире.Кузнецов также рассказал о том, что в ноябре–декабре прошлого года Сбербанк предотвратил несколько попыток хищения персональных данных своих клиентов.Юбилейный, 50-й Всемирный экономический форум в Давосе стартовал 21 января. В его работе примут участие около 3000 человек из более 100 государств. Ожидается, что в центре дискуссий будут экономика, экология и геополитика. Свою работу конференция завершит 24 января.