Берегите родину, отдыхайте за границей! – гласит народная мудрость. Татьяна Навка – красавица-жена пресс-секретарь президента России – следует этому принципу безукоризненно.

"Берегите родину, отдыхайте за границей!" – гласит народная мудрость. Татьяна Навка – красавица-жена пресс-секретарь президента России – следует этому принципу безукоризненно.Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в социальной сети "Инстаграм" регулярно делится фотографиями шикарного отдыха на Мальдивах. Райское место в Индийском океане для сказочного времяпровождения успешного человека!"Очень многие спрашивают, что там такого, на этих Мальдивах, что туда все едут?! – говорит Навка. – Не могу ответить за всех, но могу сказать за себя. Для меня так важно после напряженного графика, где я сплю иногда по 2-3 часа в день, с тяжелыми физическими, эмоциональными и умственными нагрузками, уехать туда, где я могу отдохнуть телом, душой и сердцем! Где не надо одеваться, краситься, можно ходить в шлепанцах, читать целыми днями любимые книги, размышлять, вернуться к йоге, заряжаться солнечным светом, много плавать, соединяться с природой, провести время с семьёй и просто восстанавливаться!".Вряд ли, наверное, среди привезенных на курорт книг у Татьяна Навки есть томик стихов Михаила Исаковского, который писал: "Не нужен мне берег турецкий, // И Африка мне не нужна... // Не нужно мне солнце чужое,Чужая земля не нужна".Напомним, во время президентских выборов являлась доверенным лицом Владимира Путина. За спортивные заслуги перед Отечеством от Администрации президента фигуристка получила 5-комнатную квартиру площадью 180 м² в элитном жилом комплексе возле Кремля.