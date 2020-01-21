Юная жительница подмосковного Ступина обхитрила преследовавшего ее по пути домой подозрительного мужчину. Девятилетняя девочка, как свидетельствуют записи с камер наблюдения, смогла спрятаться и сбежать от злоумышленника, который следовал за ней по пятам.

Юная жительница подмосковного Ступина обхитрила преследовавшего ее по пути домой подозрительного мужчину. Девятилетняя девочка, как свидетельствуют записи с камер наблюдения, смогла спрятаться и сбежать от злоумышленника, который следовал за ней по пятам.Переполошивший родителей случай произошел около двух часов дня 16 января."Варя шла из школы и до самого дома ее преследовал какой-то мужчина. Он ждал ее в том числе у магазина, пока выйдет (курил)", — рассказала Ольга, мама девочки.На кадрах видно, что Варвара заметила преследователя еще у ведущей в подъезд двери. Мужчина проник за ней, но у лифтового холла девочка обхитрила злоумышленника: сначала прошла прямо, а потом быстро вернулась и спряталась за углом. Пока недоумевающий мужчина вызывал лифт, школьница юркнула в проход и выбежала на улицу, где повстречала отца."С Варей все хорошо. Она встретилась с папой у дома. Муж был не в курсе (так как Варя была без телефона), поэтому особо не обратил на него внимания", -уточнила Ольга.Преследователь спешно покинул подъезд, но вскоре его задержали. По неподтвержденной информации, мужчина состоит на учете у психиатра.