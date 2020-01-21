Шесть лет после трагического падения на горнолыжной трассе сильно изменили легенду Формулы-1 Михаэля Шумахера, считает известный итальянский нейрохирург Никола Аччиари. Врач уверен, что личность автогонщика очень изменилась и ухудшилась.

Шесть лет после трагического падения на горнолыжной трассе сильно изменили легенду "Формулы-1" Михаэля Шумахера, считает известный итальянский нейрохирург Никола Аччиари. Врач уверен, что личность автогонщика "очень изменилась и ухудшилась".Как уже сообщали 33Live.RuRu, Шумахер получил крайне серьезную черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, когда он упал и ударился головой о камень, катаясь на лыжах вне трассы во Французских Альпах. Как сообщали различные источники, семикратный чемпион мира некоторое время вышел из длительной комы, но Аччиари утверждает, что теперь он "человек, очень отличающийся от того, которого мы помним".За тяжело травмированным спортсменом ухаживают в его особняке на Женевском озере жена Коринна и двое их детей Джина-Мари и Мик, сообщает британское издание Daily Mail. Отмечается, что семья и ее юристы смогли максимально засекретить информацию о здоровье Михаэля. Последнее серьезное замечание о здоровье Шумахера сделал глава FIA Жан Тодт, который в прошлом году отметил, что Шумахер "все еще борется".Между тем Аччиари считает, что Шумахер теперь совсем не похож на человека, который доминировал в "Ф-1" между 1994 и 2004 годами: "Мы должны представить себе человека, очень отличающегося от того, которого мы помним на трассе, с очень измененной и ухудшенной органической, мышечной и скелетной структурой". Все это из-за травмы мозга, которую получил автогонщик.К слову, не все считают, что Коринна Шумахер поступает правильно, скрывая правду о состоянии мужа. Так бывший менеджер гонщика Вилли Вебер заявил, что жена Шумахера напрасно скрывает правду о его состоянии: "Я знаю, что Михаэль был тяжело ранен, но, к сожалению, я не знаю, каков прогресс его состояния. Мне бы хотелось узнать, как он себя чувствует, пожать ему руку, но, к сожалению, Коринна отвергает это. Она, вероятно, боится, что я сразу пойму, что происходит".В сентябре минувшего года Михаэль был доставлен в госпиталь Жоржа Помпиду в Париже для пересадки стволовых клеток, чтобы уменьшить воспаление. Один из сотрудников утверждал, что теперь гонщик "в сознании". А медсестра кардиологического отделения сказала: "Да, он в нашем отделении, и я могу заверить вас, что он в сознании".Нейрохирург Аччиари напоминает: удар головой о камни был столь силен, что горнолыжный шлем раскололся и врачи сразу после падения гонщика на трассе много работали, чтобы удалить сгустки крови из его мозга. Но некоторые остались и это, возможно, главная проблема в его нынешнем состоянии.Сообщалось, что Шумахер несколько раз уже и ранее бывал в больнице Жоржа Помпиду, госпитализировался каждый раз под вымышленным именем и лечился небольшой медицинской бригадой. Но поскольку его до сих пор не показали общественности, скорее всего, прогноз Николы Аччиари близок к правде.