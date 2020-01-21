Представители МЧС сообщили о том, что 21 и 22 января в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, передает агентство Москва.
Столичным ..
Представители МЧС сообщили о том, что 21 и 22 января в Москве ожидаются мокрый снег и гололедица. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, передает агентство "Москва".
Столичным водителям рекомендуют снизить скорость на дороге, а также избегать опасных маневров. Пешеходам следует носить одежду со светоотражающими элементами, уточняет "".